Alişan'dan canlı yayında sert açıklamalar

Nişanlısı Eda Erol ile ayrılan Alişan, Beyaz TV canlı yayınına bağlanarak hakkında çıkan bazı haberlere karşı sert açıklamalarda bulundu

Canlı yayına bağlanan türkücü Alişan “Ben açıklama yapmışım, hala bunun arkasında ne var? Takıları geri istiyor iddiaları falan bunlar ne ayıp şeyler ya? Bu haberleri çıkaran herkese diyorum ki sizin kızkardeşiniz aynı durumda olsaydı ve onun hakkında her gün bir iddia ortaya atılsaydı siz ne düşünürdünüz ya?” dedi.

Alişan şöyle konuştu; “Ben İnstagram’dan dün açıklama yaptım. Biz kendi aramızdaki sorunları çözemediğimiz için ayrıldık. Lütfen ailemizi üzecek haberler yapmayın dedim. Biz birlikteyken de haberler yapıldı, ipe sapa gelmez iddialar ortaya atıldı. Biz sorunları çözemedik ve ayrıldık. Daha ayrıldığımızı söylemeden bir tane deli çıktı saçma sapan iddialar ortaya attı, üzerine vazife olmayan şeyler söyledi. Bu adam haber yapıldı. Ben Eda’dan ayrılmış da olsam Eda’nın ailesine, namusuna şerefine laf edecek olan karşısında beni bulur. Ben Eda’nın bundan önce de sonra da ne olursa olsun namusuna şerefine her zaman kefilim. Böyle haberlerin yapılması ben kime ne yaptım da acaba ben birlikteyken de haberler yapıldı, ayrıldıktan sonra da yapılıyor. Neden ya?

ALIŞAN EDA EROL'DAN TAKILARI GERİ İSTEDİ Mİ

Ben açıklama yapmışım, bunun arkasında ne var? Takıları geri istiyor iddiaları falan bunlar ne ayıp şeyler ya? Bu haberleri çıkaran herkese diyorum ki sizin kızkardeşiniz aynı durumda olsaydı ve onun hakkında her gün bir iddia ortaya atılsaydı siz ne düşünürdünüz ya? Babam Eda’yı kızı gibi görüyor. Babam artist zannediyor kendini demiş. Babamı uyardım gelip sorarlar bir şey söylerler açıklama yapma… Eda neden böyle bir şey yaptı diye sordu gitmiş bunu ‘artist dedi’ diye haber yapmışlar. Lütfen artık bir şey yazmasınlar”