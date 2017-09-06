06/09/2017 17:47


Asuman Dabak en başarlı programı zirvedeyken bıraktı

asuman Dabak

Ünlü sanatçı Asuman Dabak, geçtiğimiz gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Asuman Dabak ile Hayat' programının sunuculuğunu Yasemin Bozkurt'a devrettiğini açıklamıştı

Ünlü sanatçı Asuman Dabak, geçtiğimiz gün Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Asuman Dabak ile Hayat' programının sunuculuğunu Yasemin Bozkurt'a devrettiğini açıklamıştı.Programın sunuculuğunu devrettikten sonra; 'Kayıpların kavuşması, dargınların barışması, benim bu kucaklaşmalara aracı olmam çok huzur vericiydi. Şimdi programın konsepti değişti ve beni çok aştı. Ölümler, cinayetler benim içinde bulunabileceğim bir format olamaz.

 

 

O yüzden programdan iznimi istedim işi uzmanına bırakmak gerek. Yeni ekibin yolu açık olsun. keşke böylesi olaylar hayatımızda hiç olmasa ama maalesef var. Ben cıvıl cıvıl bir yarışma programı ile yine seyircimizle buluşurum. Dizi devam ediyor sinema çekimi tamamlandı, yola devam.' açıklamasında bulunan Dabak'ın sunduğu son program, TOTAL'de 1,25 Reyting 7,94 Share oranıyla 27. olurken, AB'de 17. 20+ABC1 kategorisinde ise 21. oldu.'Asuman Dabak ile Yeni Hayat' daha önce de reytinglerde birçok kez ilk 10'a girerek rakiplerini geride bırakmıştı.Kendi tarzındaki programlar arasında büyük bir yükseliş gösteren programın sunucusu Dabak, sevenlerinin kendisini son programında da yalnız bırakmadığı için mutlu olduğunu belirterek teşekkür etti.


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