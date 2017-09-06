Özcan Deniz genç sevgilisiyle evlilik kararı aldı

Özcan Deniz, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi 25 yaşındaki Feyza Aktan ile hayatını birleştirme kararı aldı

Sevgilisini ailesiyle de tanıştıran oyuncu ve yönetmen 45 yaşındaki Özcan Deniz, "Bir an evvel baba olmak istiyorum. Nikah çok yakında" açıklamasında bulundu. Özcan Deniz, uzun süre flört ettiği kendisinden 21 yaş küçük oyuncu sevgilisi Buse Narcı'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı...Özcan Deniz kendisinden hayli küçük sevgilisi Buse Narcı'dan ayrıldıktan sonra gönlünü yine bir güzele kaptırmıştı. Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin adının Yağmur Karabal olduğu iddia edilmişti. Geçen aylarda Özcan Deniz sevgilisi olduğu iddia edilen Yağmur Karabal ile fotoğraflarının çekilmesine sinirlenmişti.