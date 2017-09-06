06/09/2017 14:26


Özcan Deniz genç sevgilisiyle evlilik kararı aldı

Özcan Deniz

Özcan Deniz, yaklaşık 1 yıldır beraber olduğu sevgilisi 25 yaşındaki Feyza Aktan ile hayatını birleştirme kararı aldı

Sevgilisini ailesiyle de tanıştıran oyuncu ve yönetmen 45 yaşındaki Özcan Deniz, "Bir an evvel baba olmak istiyorum. Nikah çok yakında" açıklamasında bulundu. Özcan Deniz, uzun süre flört ettiği kendisinden 21 yaş küçük oyuncu sevgilisi Buse Narcı'dan olaylı bir şekilde ayrılmıştı...Özcan Deniz kendisinden hayli küçük sevgilisi Buse Narcı'dan ayrıldıktan sonra gönlünü yine bir güzele kaptırmıştı. Özcan Deniz'in yeni sevgilisinin adının Yağmur Karabal olduğu iddia edilmişti. Geçen aylarda Özcan Deniz sevgilisi olduğu iddia edilen Yağmur Karabal ile fotoğraflarının çekilmesine sinirlenmişti.


Birleşmiş Milletler
BM açıkladı, Esad rejimi kimyasal gaz kullandı
okul açılış
İlk ders zili ne zaman çalacak
resmi tatil
2018 yılı resmi tatil günleri
Vatan Şaşmaz
Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim belli oldu
Özcan Deniz
Özcan Deniz genç sevgilisiyle evlilik kararı aldı
İlgili Haberler
Ebubekir Öztürk

İzmir Marşına küfretmişti, yeni işi belli oldu

Alişan

Ayrılık iddiaları doğru çıktı, Alişan ilk açıklamayı yaptı

Ferhat Göçer

Ferhat Göçer Sağlık Bakanlığı’na danışman oldu

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak

Son Dakika Haberleri
Birleşmiş Milletler

BM açıkladı, Esad rejimi kimyasal gaz kullandı

okul açılış

İlk ders zili ne zaman çalacak

resmi tatil

2018 yılı resmi tatil günleri

Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz'ın yerine gelen isim belli oldu

 Yazarlarımız
turker erturk

Sabancı üniversitesi'nin sicili

Geçen yazımızda; Sabancı Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Almanya’da 14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında yapılacak ihaneti anlatmıştık. Burada kotarılacak ihanet iki türlüydü. Birincisi ülkemize ve milletimize karşı, ...

Devam