İzmir Marşına küfretmişti, yeni işi belli oldu

Yayınladığı video ile İzmir Marşına küfürler yağdıran Ganyotçu lakaplı Eububekir Öztürk TRT Çocuk kanalında ekrana geri döndü

İzmir Marşı‘na küfür ettiği videonun ortaya çıkmasından sonra oynadığı diziden kovulan Ebubekir Öztürk, devletin kanalı TRT Çocuk’ta iş buldu. Bazı sinema filmlerinde canlandırdığı “Ganyotçu” karakteriyle tanınan Ebubekir Öztürk adlı oyuncunun İzmir Marşı’na küfrettiği görüntüler çok büyük tepki çekmişti.

Ebubekir Öztürk, “İzmir’in dağlarının a… koyayım” diye başlayan küfürden sonra özür dilemiş, oynadığı dizinin kadrosundan da çıkarılmıştı.

Öztürk, devletın kanalı olan TRT Çocuk’ta Pırdino adlı çizgi filmde hâlâ oynamaya devam edince, sosyal medya kullanıcıları bu duruma çok sert tepki gösterdiler. Twitter kullanıcıları Öztürk’e ve TRT Çocuk kanalına tepki gösterirken, “İzmir Marşı’na küfür eden Ebubekir Öztürk’ü görmek istemiyoruz,” dediler.