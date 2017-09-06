06/09/2017 09:33


Ayrılık iddiaları doğru çıktı, Alişan ilk açıklamayı yaptı

Alişan

Kasım ayında evlenmeyi planlayan Eda Erol ve Alişan çiftini ayrıldığına dair haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddialar Alişan'ın açıklamasıyla doğrulandı

Eda Erol ile ayrıldığına dair çıkan haberler hakkında Alişan’dan açıklama geldi. İşte Alişan’ın o açıklaması:

“Bilgilendirme… Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur. Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık zaten birbirini tanıma sürecidir. Biz bu süreçte anlaşamayacağımızı anladık. Konuşarak karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. Onlar bizleri barıştırmak için gerekli çabayı sarf ettiler sağolsunlar. Ama iki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz. Bu ayrılık kararından sonra kötü hikaye taraflar birbirine düşman, küs yada karşılıklı iddialar beklemeyin. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri ve ailesi. Tüm basın mensuplarından ricam bu süreçte ilişkimizle ilgili kuracağınız her cümle birey olan ve ayrılık kararını alan bizlerden daha çok ailelerimiz üzmektedir. Biz onları zaten üzdük. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi istiyorum.”


Ümmiye Koçak
'Atatürk’ün ders kitaplarından çıkarılması mümkün değildir'
Ebubekir Öztürk
İzmir Marşına küfretmişti, yeni işi belli oldu
Emre Mor
Hırvatistan mücadelesinde Emre Mor'un tavırları dikkat çekti
Alişan
Ayrılık iddiaları doğru çıktı, Alişan ilk açıklamayı yaptı
yağışlı hava
Dikkat, sağanak yağış uyarısı yapıldı
İlgili Haberler
Ebubekir Öztürk

İzmir Marşına küfretmişti, yeni işi belli oldu

Ferhat Göçer

Ferhat Göçer Sağlık Bakanlığı’na danışman oldu

Vatanım Sensin

Vatanım Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak

Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü ne zaman

Son Dakika Haberleri
Ümmiye Koçak

'Atatürk’ün ders kitaplarından çıkarılması mümkün değildir'

Emre Mor

Hırvatistan mücadelesinde Emre Mor'un tavırları dikkat çekti

yağışlı hava

Dikkat, sağanak yağış uyarısı yapıldı

Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli

AK Parti yüzde 51 için harekete geçti, işte kulisleri çalkalayan o isimler

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Eylül Ayı

Tam Eylül ayı geldi açık hava festivalleri yerini sergi açılışlarına bıraktı derken Chrome-Art, "Tribe17" Festivali'nin duyurusunu yaptı geçtiğimiz hafta. 30 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında üç gün ...

Devam