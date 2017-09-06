Ayrılık iddiaları doğru çıktı, Alişan ilk açıklamayı yaptı

Kasım ayında evlenmeyi planlayan Eda Erol ve Alişan çiftini ayrıldığına dair haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bu iddialar Alişan'ın açıklamasıyla doğrulandı

Eda Erol ile ayrıldığına dair çıkan haberler hakkında Alişan’dan açıklama geldi. İşte Alişan’ın o açıklaması:

“Bilgilendirme… Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur. Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık zaten birbirini tanıma sürecidir. Biz bu süreçte anlaşamayacağımızı anladık. Konuşarak karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. Onlar bizleri barıştırmak için gerekli çabayı sarf ettiler sağolsunlar. Ama iki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz. Bu ayrılık kararından sonra kötü hikaye taraflar birbirine düşman, küs yada karşılıklı iddialar beklemeyin. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri ve ailesi. Tüm basın mensuplarından ricam bu süreçte ilişkimizle ilgili kuracağınız her cümle birey olan ve ayrılık kararını alan bizlerden daha çok ailelerimiz üzmektedir. Biz onları zaten üzdük. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi istiyorum.”