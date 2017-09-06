06/09/2017 09:13


Ferhat Göçer Sağlık Bakanlığı’na danışman oldu

Ferhat Göçer

Başarılı şarkıcı Ferhat Göçer'in bilindiği üzere asıl mesleği doktorluk. Göçer, aktif olarak cerrahlık yapamasa da Sağlık Bakanlığı’na danışman oldu

Habertürk Gazetesinin haberine göre ünlü şarkıcı Ferhat Göçer, sağlık okuryazarlığını artırma projesinde görevlendirildi. Bakanlıkta oluşturulan çalışma grubunda danışmanlık yapan Göçer’in aylık maaşının da yaklaşık 5 bin lira olduğu öğrenildi.

Ünlü sanatçı görevi gereği toplantılara katılıp seminerler veriyor. Tanıtım filmlerinin hazırlanmasına da katkıda bulunan Göçer, diyabetten kansere kadar yaygın sağlık konularıyla ilgili halkı bilgilendirmek için çalışıyor. Sanatçı kimliğinin avantajlarını kullanan şarkıcı sayesinde bakanlık daha çok vatandaşa ulaşıyor.

GÖÇER'DEN AÇIKLAMA

Göçer, “Cerrahlık arada bir yapılacak iş değil. Şu an müziğe ağırlık verdiğim için yapamıyorum ama doktor olarak sağlık okuryazarlığı projesinde çalışmaktan onur duyuyorum” açıklamasını yaptı.


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