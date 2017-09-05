Vatanım Sensin dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Vatanım Sensin'in yeni sezonu ne zaman başlayacak? İzleyicilerin merakla beklediği sorunun cevabı haberimizde

İlgiyle izlenen dizi Vatanım Sensin yeni sezonunun eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor ancak henüz net bir tarih yok.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI

Vasili’yi suçüstü yakalatan Cevdet, taarruzu kısa bir süreliğine geciktirmeyi başarır. Cevdet, zayiat olmadan zafer kazanılmayacağını söyler ve büyük bir karar verir. Yunan olduğunu öğrenen Ali Kemal, derin bir uçurumun kıyısında dolanır. Biri yıllarca oğlundan, diğeri ise kocasından ayrı düşmüş ve nihayetinde İzmir’i terk etmek zorunda kalan iki acılı kadın; Veronika ve Azize… Bir yol ayrımında sevdiklerine kavuşmayı bekler. İkisi de umduğundan başka bir şeyle karşılaşacaktır bu dönemeçte.