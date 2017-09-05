Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni bölümü ne zaman

TRT 1 kanalından ekrana gelen Diriliş Ertuğrul adlı dizisinin izleyicileri dizinin yeni bölümünün ne zaman başlayacağını merak ediyor

Diriliş Ertuğrul yeni sezonunun ne zaman başlayacağı, yapımcı tarafından henüz açıklanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Büyük bir orduyla birlikte Hanlı Pazar’a baskın yapmak üzere gelen Vasilius, Ertuğrul’un tuzağına düşmüş ve Ertuğrul tarafından öldürülmüştür. Ertuğrul şimdi gözünü Karacahisar kalesine dikmiştir. Diğer yandan Ekaterina, kaledeki boşluktan istifade ederek imparatora mektup yazmış ve yetki istemiştir.