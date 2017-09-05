Ayrılığın nedeni Şilan Makal mı, ilk açıklama geldi

Merve Boluğur ile de yakın arkadaş olan Şilan Makal'ın Murat Dalkılıç ile aşk yaşadığı iddiaları üzerine Makal konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Güzel oyuncu Şilan Makal sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bugün hakkımda çıkan haberleri talihsizlik olarak nitelendiriyorum.. Tatilimi arkadaşım ve dostum Merve Dalkılıç ile geçirdiğim tüm gazetelerde haber olarak yer almışken, gerçeği yansıtmayan asılsız bir haberin içinde yer almaktan dolayı oldukça üzgünüm.

Haberi yapan sevgili gazeteci dostumuza da kırgınlığım yok, ama yanlış istihbarat belli ki, bunu da saygıyla karşılıyorum.

Merve ve Murat çok sevdiğim, değer verdiğim iki arkadaşımdır ve ömür boyu da böyle kalacaklar. Aynı menajerlik şirketiyle çalıştığım Sayın Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde rol alarak oyuncu arkadaşı olmamın dışında, yansıtıldığı gibi bir ilişkim yoktur. Bir sevgilim olduğu doğrudur. Fakat bugün yansıtıldığı gibi bu kişi Murat Dalkılıç değildir.

Benim ailemden aldığım örf ve adetlerde, bana ilk öğretilen namus kavramı herşeyden değerlidir. Öğretisiyse yaşamımın her anında bana yol gösterecektir.

Bu tarz haberlerin içinde olmaktan ailem ve kendim adına oldukça üzüntülüyüm. Bu açıklamayı da başta hayatımda olan kişiye, aileme ve hayranlarıma olan saygımdan dolayı yapıyorum.

Bende kullanılan haber başlığındaki gibi bu haberle, sırtımdan vurulmuş oldum. Keşke birileri arasa ve bana sorsaydı. O zaman bende en gerçeğini buradaki gibi açıklayabilirdim...

Saygılarımla,

Şilan Makal