05/09/2017 13:47


Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti

seda sayan mehmet ali

Seda Sayan Mehmet Ali Erbil dansı çok konuşulur

Seda Sayan bayram konseri için Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı. Adeta “Seda Sayan Show” tadında geçen konserde ünlü sanatçı göğüs dekolteli kıyafeti ile dikkat çekti. Seda Sayan’dan önce sahneye çıkan Mehmet Ali Erbil ise önce kızı Yasmin ile sahneye çıktı. Baba-kız şovun ardından da Mali, yedi yıl evli kalıp 21 yıl önce boşandığı ikinci eşi Nergis Kumbasar ile sahnede dans etti.


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Seda Sayan Mehmet Ali eski eşiyle sahnede dans etti
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