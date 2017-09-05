Angelina Jolie Brad Pitt çifti ayrılığa dayanamadı

Geçtiğimiz yıl uzun yıllar süren ilişkilerini bitirme kararı alan dünyaca ünlü çift Angelina Jolie ve Brad Pitt'in birbirine yeni bir şans verdikleri ortaya çıktı

Ünlü çiftin biyografilerini kaleme alan Ian Halperin, Daily Mail gazetesine verdiği röportajda, boşanma aşamasında olan çiftin arkadaşlarının evinde bir buluşma gerçekleştirdiğini öne sürdü. Yakışıklı aktörün Jolie'ye ilk adımı attığını belirten Halperin, çiftin gözyaşları içinde kucaklaştığını söyledi. Halperin, bu buluşma sayesinde çiftin birbirlerini ne kadar çok sevdiğini bir kez daha anladığını belirtti.

Jolie ile Pitt'in, ilişkilerini düzeltmek ve tekrar beraber olabilmek için kendilerine zaman tanıdığı konuşuluyor. Ancak Halperin, ünlü çiftin birbiri olmadan yoluna devam edemeyeceğini anlasa da bunun boşanmaktan vazgeçecekleri anlamına gelmediğini vurguladı. Yazar, dava sonuçlanınca Jolie ve Pitt'in, ilişkilerini geliştirmek için yeni bir sayfa açacağını iddia etti.

Yahoo News'te yayımlanan habere göre ise ünlü oyuncular, ilişkilerine ikinci bir şans vermek için yoğun bir evlilik terapisine başladı.