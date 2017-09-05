05/09/2017 13:13


Eda Erol Alişan çifti ayrıldı mı işte o paylaşım

Alişan ile Eda Erol

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ve türkücü Alişan'ın ayrıldığına dair haberler magazin gündemine bomba gibi düşmüştü

Eda Erol'un sosyal medya hesabından nişanlısı Alişan'dan ayrıldığını duyuran paylaşım yapıldı. Kısa süre içerisinde paylaşım magazin gündemine bomba gibi düştü.

EDA EROL'UN ABLALARI AYRILIK HABERİNİ YALANLADI

Eda Erol'un kardeşi Bihter Erol da paylaşımın altına yazdığı yorumla, hesabın hacker'lar tarafından ele geçirildiğini ve ayrılık haberinin doğru olmadığını duyurdu.Ardından Eda Erol'un ablası sunucu Esra Erol, Instagram hesabından ayrılığı yalanlayan bir açıklama yayınladı.

 


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