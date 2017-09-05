05/09/2017 10:08


Fi senaristi işi bıraktı, dizi yayından kaldırılacak mı

Fi

İzleyicinin yeni sezon bölümlerini merakla beklediği fenomen ‘Fi' dizisinde büyük kriz yaşanıyor

Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsur ve Berrak Tüzünataç'ın paylaştığı ve internet kanalında yayınlanan dizinin senaristi işi bırakınca yapım şirketi harekete geçti. Yeni yayın dönemine yetiştirmek için hummalı bir çalışma yapan şirket hikayenin bütünlüğüne hakim senarist aramaya başladığı konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda da baş rollerden Serenay Sarıkaya'nın da diziden çıkmak istediği iddia edilmişti.

 

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