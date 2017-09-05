Sezercik hakkında dava açıldı, eşine şiddet mi uyguluyor

Sezercik lakaplı eski oyuncu Sezer İnanoğlu hakkında, eşi Zeynep İnanoğlu'nun “Eşim beni ölümle tehdit ediyor” şeklindeki ifadesi üzerine dava açıldı

Bir zamanların en beğenilen çocuk oyuncularından biri olan Sezer İnanoğlu, 2015'te spiritüel yaşam terapisti Zeynep İnanoğlu ile evlenmişti. Çift, geçen Kasım ayında boşanma davası açtı. Ancak bu dava devam ederken, Zeynep İnanoğlu savcılığa başvurdu.

Zeynep İnanoğlu, "Eşim 'Sen bedenini sattın. Zengin avcısı! Seni öldüreceğim' diye beni tehdit ediyor" dedi. Savcılık, yaptığı soruşturma sonrası İnanoğlu'na 'ölümle tehdit ve hakaret' suçlamasıyla dava açtı.Zeynep İnanoğlu, eşiyle uzlaşmayı reddetti. Sezercik hakkında 3.5 yıla kadar hapis isteniyor. Dava, yakında Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.