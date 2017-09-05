05/09/2017 10:01


Ece Çelik'in doktorundan üzen açıklama

Ece Çelik

Geçtiğimiz Temmuz ayında eski sevgilisi ile tartışan ve kamyon altında kalarak hastanede tedavi altına alınan Ece Çelik'in sağlık durumu hakkında yeni bilgiler geldi

Ece Çelik, ‘Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı. İbrahim Tatlıses’e uygulanan yöntemle ameliyat edilen Çelik’in beynine baskı yapan bazı kemikleri alınıp, karın bölgesine yerleştirilmişti. 35 gündür komada olan ve hayati tehlikesi süren Çelik’in doktoru Yrd. Doç. Dr. Mazhar Özsoy, “Ece’nin kendisine gelip konuşması pek de mümkün görünmüyor. Eski haline dönmesi zor bir ihtimal” dedi. 


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