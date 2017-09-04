04/09/2017 18:57


Sıla yaz konserlerine Kuşadası'nda veda etti

Sıla

Güzel şarkıcı Sıla, Kurban Bayramı nedeniyle Jade Beach Clup'ta sahne alarak yaz konserlerinin sonuncusunu gerçekleştirdi

Sıla konserine gelenler gerek araçlarıyla gerekse girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Konsere çevre il ve ilçelerden yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Hayranları Sıla'ya sevgilisi Ahmet Kural'ın nerede olduğunu sorduğunda, "Ahmet uçaktan korktuğu için gelemedi" yanıtını verdi. 1.5 saat sahnede kalan Sıla, sahnesiyle yeni imajı kısa saçlarıyla ve de muhteşem sesiyle hayranlarını büyüledi. Tüm şarkılar Sıla ve hayranları tarafından seslendirilirken bir yandan da canlı yayınlarla konsere gelemeyenlere dinletildi. Sıla, konser öncesinde ve sonrasında hayranlarının bayramını kutladı.


trafik kazası
Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı
DGS sonuçları
2017 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, işte o tarih
Sıla
Sıla yaz konserlerine Kuşadası'nda veda etti
altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 4 Eylül
Gaye Koçtürk
19 yaşındaki genç kızın deniz keyfi ölümle bitti
İlgili Haberler
Bayhan

Bayhan'dan Deniz Seki'ye büyük jest

Vatan Şaşmaz

Cinayet görüntüleri yayan polisle ilgili bomba iddia

Esra Erol

Esra Erol yeni formatıyla erkanlara geri dönüyor

Fetullah

Yaşar Alptekin'den Fetö'cüydüm şimdi Menzil'ciyim açıklaması

Son Dakika Haberleri
trafik kazası

Bayram tatilinin acı bilançosu açıklandı

DGS sonuçları

2017 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, işte o tarih

altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu, en güncel altın fiyatları 4 Eylül

Gaye Koçtürk

19 yaşındaki genç kızın deniz keyfi ölümle bitti

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Nükleer denemelere tepki mi dediniz

Şu görüşümüzün altını kalınca çizelim: Nükleer denemelere de, tehditlerine de, savaşlarına da karşıyız. Kimden ve nereden gelirse gelsin nükleer çalışmalara karşı tüm dünyanın tek yumruk olması ...

Devam