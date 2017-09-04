Sıla yaz konserlerine Kuşadası'nda veda etti

Güzel şarkıcı Sıla, Kurban Bayramı nedeniyle Jade Beach Clup'ta sahne alarak yaz konserlerinin sonuncusunu gerçekleştirdi

Sıla konserine gelenler gerek araçlarıyla gerekse girişte uzun kuyruklar oluşturdu. Konsere çevre il ve ilçelerden yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Hayranları Sıla'ya sevgilisi Ahmet Kural'ın nerede olduğunu sorduğunda, "Ahmet uçaktan korktuğu için gelemedi" yanıtını verdi. 1.5 saat sahnede kalan Sıla, sahnesiyle yeni imajı kısa saçlarıyla ve de muhteşem sesiyle hayranlarını büyüledi. Tüm şarkılar Sıla ve hayranları tarafından seslendirilirken bir yandan da canlı yayınlarla konsere gelemeyenlere dinletildi. Sıla, konser öncesinde ve sonrasında hayranlarının bayramını kutladı.