Bayhan'dan Deniz Seki'ye büyük jest

Kıbrıs Savoy Ottoman Otel’de sahne alan şarkıcı Deniz Seki'ye yıllar önce tartıştığı Bayhan'dan çiçek jesti geldi

Seki'nin sahne alacağı otele gönderilen iki çiçekten biri ayrıldığı nişanlısı Faruk Salman, diğeri de Seki’nin “Popstar”da jüri üyesiyken cezaevinde yattığı için eleştirdiği yarışmacı Bayhan’a ait.Bayhan’ın yolladığı buketin üzerinde ise şu not vardı: “Kader arkadaşım Deniz ablacığım. Çok geçmiş olsun. Daha nice bayramlar senin olsun.”