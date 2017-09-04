Cinayet görüntüleri yayan polisle ilgili bomba iddia

Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in öldükten sonra çekilen görüntüleri sosyal medyada yayan polis memuru açığa alınmıştı. Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı

Olayla ilgili gazeteci Ersoy Dede, "Görüntüler basına satılmak için çekilmiş." iddiasında bulundu.Bir polis memurunun eşini nerede olduğuna inandırmak için görüntüleri paylaştığı ve oradan da hızla yayıldığı söylendi. Ersoy Dede olayın daha farklı bir boyutuna dikkat çekti. "Açığa alınan polis memuru, muhtemelen o gece birlikte çalıştığı bir iki arkadaşının da bilgisiyle, bu işten nasıl para kazanacağını hesaplamış.. Televizyon editörleriyle pazarlığa oturmuş.." ifadelerini kullanan Dede, "Eğer İHA, bu görüntüyü kimden kaç TL karşılığında satın aldığını söylediyse savcılara, düğüm çözülmüştür bile belki de.." dedi.

İşte Ersoy Dede'nin o yorumu:

Vatan Şaşmaz cinayetine dair olay yeri görüntülerinin, bir polis memuru tarafından eşine yollanarak yayıldığı ortaya çıktı.. İddiaya göre, hanımefendi, Beşiktaş emniyette polis memuru olan eşine, 'nerede kaldın?' diye mesaj atmış..