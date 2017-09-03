03/09/2017 16:41


Yaşar Alptekin'den Fetö'cüydüm şimdi Menzil'ciyim açıklaması

Fetullah

Yaşar Alptekin'de kandırıldım diyenler arasına katıldı. Fetullah Gülen terör örgütü Fetö beni kandırdı artık tarikatımı değiştirdim diyen eski manken şimdi Menzil'de

Avrupa-Halk arasında konuşulur, güneş nereye doğarsa yüzünü oraya çevir derler. Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin,   ilginç açıklamalarda bulundu."Ben de FETÖ’cüydüm" diyen Alptekin, "2004-2008 arası onlarlaydım" ifadelerini kullandı. Alptekin, "Türkiye’nin yüzde 70’i kandırıldı" iddiasını öne sürdü.Yaşar Alptekin, "Tesettürlü olmayan kadın günahkar oluyor" diyerek, "Allah dostuyla tanıştım. 'Ben Adıyaman’a Menzil Cemaati’ne gidiyorum. Sen de gel' dedi. Şimdi o Cemaat’le birlikteyim" ifadelerini kullandı.Menzil cemaatinin, devlette Gülen cemaatinin yerine geçmekte olduğu uzun süredir konuşuluyor.

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