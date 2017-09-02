Popçu Gülşen sahnede kocasının elini öptü

Kurban Bayramının ilk gününde sahne alan Gülşen kocası Ozan Çolakoğlu'nun elini öptü

Bayramın ilk gününde Yalıkavakta bir beach konser veren Gülşen Dj eşi Ozan Çolakoğlu ile birlikte sahne aldı. Beach kulüpte sahneye çıkan ikili hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Gülşen eşi Ozan Çolakoğlu'nun sahnede Kurban Bayramını kutlayarak elini öpüp başına koydu. Eşinin elini Öpen Gülşen daha sonra Çolakoğlun'dan para istedi. Ozan Çolakoğlu cebinden ise para çıkmadı. Hayranları tarafından alkış yağmuruna tutulan Gülşen daha sonra konserine kaldığı yerden devam etti.

Sahne öncesinde gazetecilerini sorularını yanıtlayan Gülşen yoğun programı nedeniyle çalıştığını söyleyerek "bayram çok güzel ama çalışarak geçiyor. Böyle özel günlerde de daima sahnede oluyoruz. İnsanların en mutlu günlerinde onların karşısında olmak insanları eğlendirmek, neşelendirmek çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

Kurban kestiğini de belirten Gülşen çok yoğun programı oluğu için ailesine kurban kesmelerini söyleyen ünlü sanatçı, Kuranın başında durulması gerektiğini o yüzdende ailesinden rica ettiğini açıkladı.