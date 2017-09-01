01/09/2017 20:20


O görüntüleri sızdıran polis memuru hakkında flaş karar

Vatan Şaşmaz

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in otel odasında çekilmiş görüntülerini sızdıran polis memuru açığa alındı

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’in otel odasında cinayet sonrası görüntülerinin sızdırılması ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü’nün görevlendirdiği Polis Başmüfettişi, olay yerine giren ve çevre önlemi alan polislerin ifadesi alındı. A Haber'in edindiği bilgiye göre, Vatan Şaşmaz'ın kanlı görüntülerini çeken polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.

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