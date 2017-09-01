Filiz Aker'in Vatan Şaşmaz'a attığı mesaj ortaya çıktı

Vatan Şaşmaz'ı öldürüp ardından intihar eden Filiz Aker'in Şaşmaz'a ‘Gel, helalleşelim’ mesajını yazdığı mesajı bir çok şeyi ortaya çıkaracak

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ı silahla öldürüp intihar eden 54 yaşındaki eski manken Filiz Aker için dün Tuzla Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Aker'in yeğeni Dora Ercan, ağabeyleri Süleyman ve Sümer Bayer ile yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, Filiz Aker'in cenazesi Tuzla Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan çifte ölümle sonuçlanan olayla ilgili soruşturma da sürüyor. Vatan Şaşmaz'ın otel odasında kapalı olarak bulunan cep telefonunu kendisinin mi kapattığına yoksa Şaşmaz'ın telefonunun Filiz Aker tarafından mı kapatıldığına yönelik araştırma sürüyor. Filiz Aker ile Vatan Şaşmaz'ın cep telefonlarının incelemesi ise İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.Sabah gazetesinin haberine göre, Aker'in cinayeti işlediği ve ardından da intihar ettiği gün 'Viber' adlı konuşma programına girdiği belirlendi.

Olay gününde Aker'in Şaşmaz'a "Gel konuşalım. Helalleşelim" şeklinde mesaj attığı ve Şaşmaz'ın da konuşmak için otele gittiği iddia edilmişti. İddialara göre Aker, o mesajı 'Viber' programından attı. Soruşturmayı sürdüren İstanbul Polisi, olayın meydana geldiği otelde 1130 numaralı odaya giren ve Şaşmaz ile Aker'in cesetleriyle karşılaşan otel görevlisi 3 kişinin de ifadesini aldı.