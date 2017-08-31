31/08/2017 17:46


Vatan Şaşmaz'ın eşi suskunluğunu bozdu

Yasemin Şaşmaz

Eski manken Filiz Aker'in öldürdüğü Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Şaşmaz ilk kez açıklama yaptı

Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından eşi Yasemin Adalı Şaşmaz'ın yaptığı o açıklama, "Sevgili eşim, bebeğimin babası, karakteri, güleryüzlülüğü, adamlığı, iyi kalpliliği, hiç bozmadığı çizgisiyle tüm Türkiye'nin ve hepinizin çok sevdiğini bildiğim; bir çoğunuzun mesai arkadaşlığı yaptığınız Vatan Şaşmaz'ın ardından hepinizin benden bir açıklama beklediğiniİn bilincindeyim.

Gerek konunun hassasiyeti, gerek yaşadığım tarifsiz acı ve hissettiklerim dolayısıyla söyleyecek çok fazla sözüm olamıyor malesef. Söyleyebileceğim ve bildiğim tek şey; en değerli varlığım eşim Vatan'ın, her zaman kalbimde, her zaman bizimle olacağıdır...

Öncelikle hepinize cenaze boyunca gösterdiğiniz anlayıştan dolayı çok teşekkür ederim. Bundan sonraki dönemde de, başta doğacak bebeğimiz, sonrasında ben, ailem, Safiye annem ve de Vatan'ın anısına olan saygınızdan ve sevginizden dolayı anlayışınızın devam etmesini diliyorum.

Yapılacak haberler ve yayınlanacak görüntülerin içerikleri ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesindeki tutumunuzu devam ettirmeniz,asılsız haberlere, dedikodulara prim vermemeniz, bu zor dönemde de bize verebileceğiniz en büyük destek olacaktır."

Saygılarımla

Yasemin Şaşmaz


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