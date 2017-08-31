Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle ilgili görüntüleri sızdıranlar aranıyor

Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in öldürüldükten sonraki görüntüleri sosyal medyaya sızmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü bu görüntüleri medyaya sızdıranlara ilişkin polis başmüfettişi görevlendirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul’da bir otel odasında Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in ölümü ile sonuçlanan olayın ilk görüntülerinin sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine; Emniyet Genel Müdürlüğünce konunun araştırılması için Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.