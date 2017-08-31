31/08/2017 08:55


Murat Başoğlu hakkında savcılıktan flaş karar

Murat Başoğlu

Yeğeni ile yasak yaşadığı görüntülerin basına sızdırılmasının ardından zor günler geçiren ve bu nedenle yurt dışına kaçtığı iddia edilen sunucu Murat Başoğlu'na yurt dışına çıkış yasağı getirildiği öğrenildi

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hakkında "hayasızca hareketlerde bulunmak" suçundan soruşturma yürütülen Murat Başoğlu'na ilişkin, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce CMK'nın 109/3.a maddesi kapsamında yurt dışına çıkış yasağı konulmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.  Ayrıca yine bugün Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda, Başoğlu ile ilgili çıkan haberlere yayın yasağı kararı verilmişti.


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