Vatan Şaşmaz’ın hiçbir yerde olmayan ilkokul fotoğrafı

Beşiktaş bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz’ın, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı.

AVRUPA-Ses sanatçısı Onur Akay, Beşiktaş bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz’ın, ilkokul yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı.Öldürülen sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz’ın hiçbir yerde olmayan siyah önlüklü ilkokul fotoğrafını, Instagram adresinden paylaşan Onur Akay, Şaşmaz’ın sevenlerini duygulandırdı. Küçüklüğündeki bakışlarının hiç değişmediği görülen fotoğrafa Akay, “Gerçek adı gibi vatansever olan kaybettiğimiz sunucu ve oyuncu arkadaşımız Vatan Şaşmaz, bu sene Zafer Bayramı'nı kutlayamadı. Bu hiçbir yerde olmayan fotoğrafını, onun tüm sevenlerine armağan ediyorum. Nur içinde yatsın inşallah...” notunu düştü.