29/08/2017 18:24


Flaş iddia, Murat Başoğlu Türkiye'den kaçtı

Murat Başoğlu

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun Türkiye'yi terk ettiği iddia edildi

Ünlü sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu ve yeğeni arasında aşk herkesten tepki toplamıştı. Gelen bu tepkilerin ardından bakanlık olaya müdahale etmiş ve Murat Başoğlu'nun ceza alabileceği ortaya çıkmıştı. Yaşananların ardından Başoğlu'nun Türkiye'yi terk ederek Yunanistan'a gittiği iddia edildi.

 Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Başoğlu, konuya yönelik Sözcü'den Eda Sönmez'in sorularını yanıtsız bıraktı ve her zaman olduğu gibi yalanladı. Ünlü sunucu, "Kaçtığınız doğru mu? Yunanistan'da bulunduğunuz bilgisine ulaştık" diyen Sözcü muhabirine "Gereken açıklamayı avukatım yapacak" demekle yetindi. Başoğlu'nun Yunanistan'a lüks yatıyla geçtiği belirlendi.

 

zübeyde hanım büstü
Flaş, Zübeyde Hanım büstü kayboldu
kemal kılıçdaroğlu
CHP lideri konuştu, işte Adalet Kurultayının sonuç bildirgesi
Murat Başoğlu
Flaş iddia, Murat Başoğlu Türkiye'den kaçtı
Emre Mor
Milli futbolcu Emre Mor imzayı attı
Ben Arfa
Fenerbahçe'de Ben Arfa heyecanı
İlgili Haberler
Asuman Dabak

Asuman Dabakla Hayat adlı Programı ile İlgili şok açıklama

Melis Sezen

Melis Sezen Siyah İncide

Yasemin Adalı

Yasemin Adalı'nın en zor günü

Safiye Saydam

Vatan Şaşmaz'ın annesi ayakta durmakta güçlük çekti

Son Dakika Haberleri
zübeyde hanım büstü

Flaş, Zübeyde Hanım büstü kayboldu

kemal kılıçdaroğlu

CHP lideri konuştu, işte Adalet Kurultayının sonuç bildirgesi

Emre Mor

Milli futbolcu Emre Mor imzayı attı

Ben Arfa

Fenerbahçe'de Ben Arfa heyecanı

 Yazarlarımız
eser Nisan Yağmur

Sanatın gizli örgütü ssosva

Bağımsız,anarşist sanatçılar için gizli bir örgüt olduğunu biliyormuydunuz?  SSOSVA (The Secret Society of Super Villain Artists) ile tanışmam, İngiltere'nin ünlü sokak sanatçısı Ben Naz'ın ölümünden önceki ...

Devam