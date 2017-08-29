Flaş iddia, Murat Başoğlu Türkiye'den kaçtı

Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun Türkiye'yi terk ettiği iddia edildi

Ünlü sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu ve yeğeni arasında aşk herkesten tepki toplamıştı. Gelen bu tepkilerin ardından bakanlık olaya müdahale etmiş ve Murat Başoğlu'nun ceza alabileceği ortaya çıkmıştı. Yaşananların ardından Başoğlu'nun Türkiye'yi terk ederek Yunanistan'a gittiği iddia edildi.

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Başoğlu, konuya yönelik Sözcü'den Eda Sönmez'in sorularını yanıtsız bıraktı ve her zaman olduğu gibi yalanladı. Ünlü sunucu, "Kaçtığınız doğru mu? Yunanistan'da bulunduğunuz bilgisine ulaştık" diyen Sözcü muhabirine "Gereken açıklamayı avukatım yapacak" demekle yetindi. Başoğlu'nun Yunanistan'a lüks yatıyla geçtiği belirlendi.