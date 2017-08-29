29/08/2017 14:01


Asuman Dabakla Hayat adlı Programı ile İlgili şok açıklama

Asuman Dabak

Ayrıntıları haberimizde öğrenebilirsiniz

Kayıpların kavuşması, dargınların barışması,benim bu kucaklaşmalara aracı olmam çok huzur vericiydi. Şimdi programın konsepti değişti ve beni çok aştı.

 

 

Ölümler,cinayetler benim içinde bulunabileceğim bir format olamaz. O yüzden programdan iznimi istedim işi uzmanına bırakmak gerek. Yeni ekibin yolu açık olsun.keşke böylesi olaylar hayatımızda hiç olmasa ama maalesef var. Ben cıvıl cıvıl bir yarışma programı ile yine seyircimizle buluşurum. Dizi devam ediyor sinema çekimi tamamlandı, yola devam"

 
 

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Asuman Dabakla Hayat adlı Programı ile İlgili şok açıklama
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