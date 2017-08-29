Asuman Dabakla Hayat adlı Programı ile İlgili şok açıklama

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Kayıpların kavuşması, dargınların barışması,benim bu kucaklaşmalara aracı olmam çok huzur vericiydi. Şimdi programın konsepti değişti ve beni çok aştı.

Ölümler,cinayetler benim içinde bulunabileceğim bir format olamaz. O yüzden programdan iznimi istedim işi uzmanına bırakmak gerek. Yeni ekibin yolu açık olsun.keşke böylesi olaylar hayatımızda hiç olmasa ama maalesef var. Ben cıvıl cıvıl bir yarışma programı ile yine seyircimizle buluşurum. Dizi devam ediyor sinema çekimi tamamlandı, yola devam"