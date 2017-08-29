29/08/2017 12:37
Vatan Şaşmaz'ın annesi ayakta durmakta güçlük çekti
Oyuncu Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreninde bulunan annesi Safiye Saydam oğlunun cenaze töreninde ayakta güçlükle durabildi
Vatan Şaşmaz'ın cenazesi namazın kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii’ne götürüldü. Şaşmaz’ın cenazesi öğle namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek.
Ailesi Vatan Şaşmaz’ın eşinin çevresinde adeta etten bir duvar oluştururken, cenazeye katılan isimler üzüntülerini belirtti.