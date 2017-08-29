Ünlü oyuncunun defnedileceği mezarda acı hazırlık

Bugün öğle namazıyla beraber Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecek olan Vatan Şaşmaz'ın mezarı görevlilerce kazılıyor

İstanbul Beşiktaş’ta bulunan 5 yıldızlı bir otelde vurularak öldürülen ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, bugün öğlen namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Şaşmaz’ın defin işlemleri için mezarlıkta hazırlıklar başladı. Görevliler mezar için belirlenen alanda kazı yapıyor.