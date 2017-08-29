29/08/2017 10:42


Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ın annesiyle yazışmış

Vatan Şaşmazın annesi

Geçtiğimiz akşam öldürülen oyuncu Vatan Şaşmaz'ın annesinin geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden Filiz Aker ile birbirlerine yorum yaptıkları ortaya çıktı

Beşiktaş'taki bir otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam 5 Temmuz 2016'da Instagram'dan oğlu Vatan ve gelini Yasemin Adalı'nın fotoğrafını paylaştı. Filiz Aker ise fotoğrafı iki ayrı farklı instagram hesabından beğenerek "Size de hayırlı bayramlar dilerim" yazmış. Saydam ise Aker'e kalp görseli göndererek yanıt vermiş. 


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