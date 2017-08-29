Vatan Şaşmaz'ın ölmeden önceki son yazışması ortaya çıktı

Sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz'ın ölümünden kısa süre önce bir mekan sahibine "Bu akşam saat 20.00 gibi sendeyiz" mesajını gönderip rezervasyon yaptırdığı ortaya çıktı

Eski manken Filiz Aker tarafından geçtiğimiz akşam öldürülen Vatan Şaşmaz'ın o geceye ait olduğu iddia edilen bir rezervasyon yazışması, mekanın sahibi tarafından paylaşıldı.

Beşiktaş'taki bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz'ın, Kandilli'de bir mekan için rezervasyona dair olduğu iddia edilen yazışması, söz konusu mekanın sahibi tarafından paylaşıldı.