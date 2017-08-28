28/08/2017 17:23


Filiz Aker Vatan Şaşmaz'dan çocuğu olsun istemiş

Filiz Aker

Filiz Aker'in yeğeni Dilek Bayer, halasının kendi mezarını yaptırdığında bir şey olacağından şüphelendiklerini ve Vatan Şaşmaz'dan bir çocuğunun olmasını çok istediğini açıkladı

Konuyla ilgili açıklama yapan yeğen Dilek Bayer, "O güçlü bir kadındı bir şeyleri hazmedemedi. Vatan'la ilişkisi vardı tabii, büyük aşk yaşadılar. Emel Sayın'ın yeğeniyle birlikteyken çok güzel bir ilişkisi vardı. Ya canını yaktı onun duygusal anlamda bilmiyorum. Son dönemde halamı hep arar sorardı. Gerçek ismi Fatoş Bayer'di. Bekliyordum böyle birşey yapacağını ama bu şekilde beklemiyordum. Silahlı ruhsatlıydı. Halam planlı bir kadındı her şeyin organizasyonunu önceden yapardı. Halam zaten Vatan'dan çocuk yapmak istiyordu ama hamile kalamamıştı. Doktoru hamile kalamayacağını söylemiş. Güzel bir ilişki yaşadılar, halam bunu hazmedemedi. Çok politik bir kadındır kimseyle arasını bozmaz. Geldi bence 'Aaaa hadi canım benim görüşürüz' dedi Vatan arkasını döndü o da arkasından sıktı. Demiştir 'Sen beni sırtından vurdun ben de seni sırtından vuracağım' Aile içinde otorite ondaydı patron oydu." açıklamasında bulundu.

 

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