Filiz Aker aylar önce kendi mezarını yaptırmış

Sunucu Vatan Şaşmaz'ı otel odasında öldürdükten sonra kendini de öldüren eski manken Filiz Aker'in bir süre önce kendisinin mezarını yaptırdığı ortaya çıktı

Vatan Şaşmaz'ı otel odasında öldüren Filiz Aker, geçtiğimiz yıl Amerika’dan döner dönmez iki ağabeyinin yattığı Tuzla’daki aile mezarlığına kendisi için özel mezar taşı yaptırdı.Taş, Mayıs ayında konuldu. Mezarlıkta bulunan Aker’in yeğeni Dilek Bayer “Halam plansız programsız iş yapmazdı. Yaşayan üç kardeşi daha var onlar için de mezarlığı düzenletti” dedi. Aker'in bir diğer yeğeni Dora ise "Teyzem garip bir insandı. Birkaç ay önce kendi mezarını yaptırdı" diye konuşmuştu.

Kaynak: Hürriyet