28/08/2017 14:43


Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in fotoğrafının çekildiği yer ortay çıktı

vatan sasmaz

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in bu fotoğrafı bakın nerede çekilmiş

Onur Akay, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker’in o fotoğrafının tarihini açıkladı!Ses sanatçısı Onur Akay, Filiz Aker'in facebook hesabında yer alan ve Aralık 2016'da Vatan Şaşmaz'la çekilen bir fotoğrafının eski olduğunu iddia etti.“FOTOĞRAF 2012 YILINDA ÇEKİLDİ”Instagram adresinden paylaşım yapan Onur Akay, “Filiz Aker bu fotoğrafı 2016 yılında paylaşmış! Ancak fotoğraf 2012 yılında çekildi… Filiz Aker, 2012 yılında Azer Bülbül'ün son, Vatan Şaşmaz'ın ilk filmi olan 'Seninki Kaç Para'nın galasına, yakın bir arkadaşı ile katılmıştı. Vatan Şaşmaz’a çok üzüldüm, nur içinde yatsın inşallah.” notunu düştü.


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