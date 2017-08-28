28/08/2017 14:32


Ümit Kantarcılar, genç oyuncu adaylarına deneyimlerini aktardı

umit Kantarcilar

Pis Yedili dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Burak Alkaş’ın kurucu ortağı olduğu akademide, genç oyuncu adayları ile yaklaşık 3 saat sohbet eden Kantarcılar, sektörel deneyimlerini aktardı

‘Kanatsız Kuşlar’ dizisinde Melis Tüzüngüç ile başrolü paylaşan yakışıklı oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar, geçtiğimiz gün İzmir Temaşa Sanat Tiyatro ve Sanat Akademisi’nde genç oyuncu adaylarıyla buluştu.Pis Yedili dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu arkadaşı Burak Alkaş’ın kurucu ortağı olduğu akademide, genç oyuncu adayları ile yaklaşık 3 saat sohbet eden Kantarcılar, sektörel deneyimlerini aktardı.Soru-cevap şeklinde gerçekleşen etkinliğe katılım oranı yüksek olurken, Ümit İbrahim Kantarcılar ve Burak Alkaş’ın birlikte yaşadıkları set anılarını anlatmaları ise katılımcıları kahkahaya boğdu.Söyleşinin ardından genç oyuncu adayları ile tek tek ilgilenen yakışıklı oyuncu, öz çekim yaparak keyifli dakikaları takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

 

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