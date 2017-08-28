Vatan Şaşmaz yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Vatan Şaşmaz'ın Yapımcı ve menajer arkadaşı Polat Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Şaşmaz'ın cenaze töreninin tarihini ve yerini duyurdu.

Ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, dün akşam İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yer alan lüks bir otelde Filiz Aker tarafından öldürüldü. Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker ardından intihar etti. Hayatını kaybeden Vatan Şaşmaz'ın cenazesi için tarih ve yer belli oldu.

Yağcı, yaptığı paylaşımda "Sevgili Vatan Şaşmaz'ın cenazesi, 29 Ağustos Salı günü öğlen namazına müteakiben Güzeltepe Birlik Camii'nde (Nato Yolu Ata 2 Sitesi Karşısı Çengelköy / Üsküdar) sonrasında Çengelköy Mezarlığı'na defnedilecektir." ifadelerini kullandı.