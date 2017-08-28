28/08/2017 11:01


Tamer Karadağlı Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından ne dedi

Tamer Karadağlı

Beyaz TV canlı yayınına bağlanan Tamer Karadağlı, Vatan Şaşmaz'ın ölümüyle ilgili duyduğu üzüntüyü paylaştı

Çocuklar Duymasın adlı dizide yıllardır Vatan Şaşmaz ile birlikte rol alan Tamer Karadağlı canlı yayında açıklama yaptı. İşte Karadağlı'nın Vatan Şaşmaz'ın ardından sözleri:

Şaka gibi. Nolduğunu bilemiyorsunuz, net bir cevap alamıyorsunuz. Kimse ne olduğunu bilmiyor. Bir de eşi hamileymiş... Vah.. vah.. vah... Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Bu artık sözün bittiği yer. Her ne kadar bizler magazinsel olarak gündeme gelsek de bu sözün bittiği yer. Herkese karşı çok saygılı, güler yüzlü, efendi bir çocuktu.

Allah ailesine sabır versin. Çok eski tanıyorum ben Vatan'ı. Neredeyse 20 yıl. 20 yıldır hiç değişmedi. Aynı efendilikte, aynı mütavazılıkta... Çok üzgünüm çok.


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