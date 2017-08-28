Vatan Şaşmaz eşi ile ilgili neler söylemişti

Eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın eşi Yasemin Adalı'nın 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Şaşmaz'ın çok sevdiği bilinen eşi ile ilgili yaptığı açıklama yeniden ortaya çıktı

Dün akşam vahşi bir cinayete kurban giden oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, 2015 yılında özel bir TV programına konuk olmuştu. Şaşmaz programda eşi Yasemin Adalı ile evlilik sözleşmesi yaptıklarını ve çocuk istediğini söylemişti.

BABA OLMAYI ÇOK İSTİYORDU

-Baba olmayı çok istiyorum. Çocuk kararı olmasaydı evlenmez baraber yaşamaya devam ederdim. Ben de eşim de evlilik meraklısı insanlar değiliz. Artık 20’li yaşlarda da değiliz. Ben 41 yaşındayım, eşim 38. Belli bir yaştan sonra evlenmenin bir esprisi kalmıyor. Önemli olan aile olabilmek.

EŞİ İLE EVLİLİK SÖZLEŞMESİ YAPMIŞ

-Eşimle evlilik sözleşmesi yaptık. Biz ne kadar bir aile de olsak herkes bir birey… Herkesin kendi yatırımları ve kendi devam ettirdiği kazanımları var. Ben onun haklarını da korumak için evlilik sözleşmesi istedim. Eşim köklü bir aileden geliyor, onun da varlıkları var. Onun da kendi haklarını koruması için ben özellikle evlilik sözleşmesi istedim. Eşim evlilik sözleşmesini teklif ettiğimde bozulmadı. Ben ona bunun gerekliliğini anlattım.

'AKILLI VE GÜÇLÜ KADINLARI ÇOK SEVERİM'

-Ben güçlü kadın seviyorum. Akıllı, güçlü kadın bana çok seksi geliyor. Ayakları üzerinde durmuş, bir şeyi başarmış, bir yere gelmiş kadın… Benim için başarı, güzellikten daha önemli bir kriter… Dış görünüme ilk beş saniye bakarsın. Ama 10 dakika sonra her şey biter. Çok güzel bir kadın olabilir karşındaki kadın ama bütün gün evde izdivaç programları izliyor, hiçbir mesleği yok, ortaokul mezunu evde dikiş yapıyorsa Adriana Lima bile olsa bana hiç seksi gelmez.