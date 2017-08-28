28/08/2017 10:28


Filiz Aker olaydan önce bakın ne paylaşmış

Filiz Aker

Dün akşam Beşiktaş'taki bir otelde 55 yaşındaki eski manken Filiz Aker ile oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın cansız bedeni bulundu. Aker'in olaydan önce yaptığı paylaşım dikkat çekti

Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan şunları söyledi: "Benimle vedalaşır gibi konuşuyordu. Amerika'ya gidecekti. 'Bugün çok mutluyum falan, bu mutluluğum seni üzebilir' dedi. 'Sakin ol' dedi, 'Güçlü ol' dedi. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmedi. Ailesinin içi rahat olsun" dedi.

Aker odaya çıkmadan önce sosyal medya hesabından soğukkanlı bir veda mesajı yayınladı. Filiz Aker 5 sularında "Yaşam her anın için sana çok teşekkür ederim" mesajını paylaştıktan sonra arkadaşlarından izin isteyip odasına çıktı.


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