Pınar Altuğ Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından bu paylaşımı yaptı

Oyuncu Vatan Şaşmazın ölüm haberini alan güzel oyuncu ve rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan sosyal medya hesabından Şaşmaz'la ilgili bir paylaşımda bulundu

Yeni bolümleri ile her Pazar günü ekranda olan Çocuklar Duymasın dizisinin kadrosuna katılan Vatan Şaşmaz’ın rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan olayı haber alınca büyük bir üzüntüye boğuldu. Dizinin eski bölümlerinde de uzun süre birlikte oynadığı Vatan Şaşmaz’ın vefatının ardından ne yazacağını bilemeyen ve duygularını ifade etmekte zorlanan Pınar Altuğ Atacan sosyal medya hesabından aslında çok manidar bir paylaşımda bulundu. Şaşmaz’ın gülen bir fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ Atacan bu karenin yanına sadece üç nokta koymakla yetindi.