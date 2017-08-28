28/08/2017 09:38


Sertab Erener'in sahneden kovduğu belediye başkanına o isimden destek

Sertab Erener

18. Çatalca Erguvan Festivali'nde sevenleriyle buluşan Sertab Erener'in sahneden kovduğu Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara'ya Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'dan destek geldi

Olayla ilgili Çatalca Belediyesinden yapılan paylaşıma Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'dan destek geldi. İşte Işıklar'ın yaptığı o açıklama:

Sertap Hanım, şunu unutmuş herhalde oraya onu parasını ödeyip çağıran Çatalca Belediyesi’dir. Belediyenin koyduğu düzene uyarak sahne almak mecburiyetindedir. Beğenmiyorsa o düzeni gelmez, Sertab Erener’in yaptığı tam bir terbiyesizliktir. Onu sahneden indirmeyen sahnenin ve onun parasını ödeyen Belediye Başkanı’nın nezaketinden olduğunu unutmayın. Bundan sonra seçilmiş Belediye Başkanı’na üstelik onu parasını ödeyen kurumun şartlarına uymayan o sanatçıyı bakın bakalım hangi kurum parasını ödeyip de onu saygısızlığına katlanır. Cem, nezaketli davranmış bu hareketi benim belediyemde yapsaydı onu o sahneden indirirdim. Silivri’de buna benzer bir Mustafa Sandal vakası yaşandı ve mikrofon elinden alınarak sahneden indirildi, herkes haddini bilecek yok öyle terbiyesizlik.

 
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