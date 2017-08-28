Vatan Şaşmaz ölmeden önce 'Bu kadın başımı belaya sokacak' demiş

Beşiktaş'taki bir otel odasında öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çalışma arkadaşı organizatör Nedim Delibaş olayla ilgili açıklama yaptı

Organizatör Nedim Delibaş, CNN Türk canlı yayınında Vatan Şaşmaz'ın ölümünün ardından önemli açıklamalara bulundu. Delibaş açıklamasında , "Sanıyorum 2015'ten önce bununla bir gönül birlikteliği vardı. Evlendikten sonra Vatan'ı sürekli rahatsız ediyordu. Bir gün sert bir telefon görüşmesi yaptı. Vatan nedir dedim, 'Ağabey sorma bu kadın benim başımı belaya sokacak' dedi. Bu kadın Vatan'ı rahatsız ediyordu." ifadelerine yer verdi.

Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz'ın 'Sabah Keyfi' programını birlikte sunduğu arkadaşı Melike Öcalan, 'Yanlış bilgi aktarmak istemiyorum. Çok küçük yaşta birlikte çalışmaya başladık. 16-17 yaşındaydık. Çok konuşmak istemiyorum hepimizin başı sağolsun.' dedi.

Öcalan kendisine Filiz Aker ile yöneltilen soruya şöyle yanıt verdi; "Ne Vatan'dan biliyorum ne de kendisini tanıyorum. Vatan evci biri, eşi de bebek bekliyor. Bazı şeyler göründüğü gibi olmayabilir. Sadece Vatan'ı bilirim, işinde gücünde biriydi.'