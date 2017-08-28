Vatan Şaşmaz'ın yakın dostundan kan donduran açıklamalar

Beşiktaş'taki Conrad Otel'de eski manken Filiz Aker'in öldürdüğü iddia edilen Vatan Şaşmaz'ın yakın dostu Polat Yağcı, Aker'in Şaşmaz'a karşı olan aşkının tehlike getireceğini önceden görmüş

Sunucu Vatan Şaşmaz'ın nikâh şahidi ve yakın arkadaşı olan ünlü müzik yapımcısı Polat Yağcı, “Nerdeyse gece gündüz beraberdik. Evlendikten sonra ailesi ve işinden başka bir şeyi kalmamıştı. Bana hiç öyle bir ilişkisinden söz etmedi” dedi. Habertürk'ün haberine göre Filiz Aker’in yakın arkadaşı eski magazin gazetecisi Nurcan Sabur, “2 yıl önce hap için intihar girişiminde bulundu. Bazı sıkıntıları vardı” dedi. Yakın çevresine Şaşmaz’a karşı 10 yıldır saplantılı aşk beslediğini söyleyen Aker’in “Ona 3-4 trilyon (milyon) harcadım, kimseye bırakmam. Eşinden boşanmazsa onu öldürürüm” dediği iddia edildi.