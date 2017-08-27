27/08/2017 23:26


Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker yasak aşk mı yaşıyordu

Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker

İstanbul Beşiktaş'taki bir otelde ölü bulunan Vatan Şaşmaz'ı öldüren Filiz Aker'in kim olduğu, Şaşmaz'ı neden öldürüldüğü merak ediliyor

Canlı yayında açıklama yapan Vatan Şaşmaz'ın organizatörü, Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in ilişkisyle ilgili bilinmeyenleri açıkladı. Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker bir süre ilişki yaşamışlar. 2015 yılında Vatan Şaşmaz'ın evlenmesi üzerine ikilinin ilişkisi sona erdi.Ancak Vatan Şaşmaz'ın tüm ısrarlarına rağmen Filiz Aker ilişkiye devam etmek istedi. Filiz Aker tarafından sürekli rahatsız edilen Vatan Şaşmaz, "Bu kadın beni katil edecek, başımı derde sokacak" bile demiş.


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