Vatan Şaşmaz’ın ölüm haberi ünlü isimleri yasa boğdu

Ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Beşiktaş'ta bir otel odasında ölü bulundu. Şaşmaz'ın ölüm haberi duyanlarda büyük üzüntü yarattı

Ünlü isimler acı haberi alır almaz sosyal medya hesabından Vatan Şaşmaz ile ilgili paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları

Doğa Rutkay: Vatan,daima güleryüzlü oluşu,iyiliği ve hiç değişmeyen efendiliğiyle anımsanacak...Başımız sağolsun..

Mekanın cennet olsun.

Cem Belevi: Şoktayım, çok üzgünüm Ankara'da elinden ödül almıştım. Güzel insan Vatan Şaşmaz inanmak güç. Mekanın cennet olsun

Burcu Güneş: Aman Allah'ım! O kadar kalbi temiz bir insandır ki, hepimizin dostu, arkadaş canlısıdır.. Şok içindeyim..Niye ?

Uğur Işılak: Vatan Şaşmaz... Ne denir bilemiyorum. Hayat doluydu, kimseyle husumeti yoktu. Allah rahmet eylesin.