27/08/2017 23:10


Filiz Aker'in silahlı fotoğrafları görenleri şok ediyor

Filiz Aker

Vatan Şaşmaz'ı öldürdüğü iddia edilen eski manken Filiz Aker'in silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta ölü bulunan Vatan Şaşmaz'ın bulunduğu otel odasının Filiz Aker adına tutulduğu ve incelenen güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediğinin görüldüğü öğrenildi.1963 doğumlu Filiz Aker'in Amerika'da yaşadığı, yaklaşık 1 aydır Türkiye'de bulunduğu öğrenildi.Filiz Aker, Facebook ve Instagram hesaplarında son gönderisinde Vatan Şaşmaz ile olan bir fotoğrafını paylaşmış. Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otelde yaşanan şok olayda Aker'in, Şaşmaz'ı 4 kurşunla vurduğu belirlendi. Diğer yandan eski manken Filiz Aker'in sosyal medya hesabından paylaştığı silahlı fotoğrafları dikkat çekti.


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