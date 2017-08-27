Son dakika, oyuncu Vatan Şaşmaz öldürüldü

Beşiktaş'ta bu akşam silah sesleri panik yarattı. Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz kaldığı otel odasında ölü bulundu

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Conrad otelde biri kadın 2 kişinin ölü bulunmasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerine çağrıldı. Ekiplerin cesetler üzerindeki incelemesi sürüyor. Ölü bulunanların ateşli silahla vurulduğu belirlendi. Ölü bulunan kişilerden birinin ünlü sunucu Vatan Şaşmaz olduğu açıklandı. Otel, araçların giriş ve çıkışlarına kapatıldı.