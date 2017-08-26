26/08/2017 09:17


Megan Fox verdiği pozlarla nefes kesti

Megan Fox

Geçen Ağustos ayında 3. kez anne olan Megan Fox, reklam çekimi için geçtiği kamera karşısında birbirinden seksi pozlar verdi

ABD'li oyuncu ve manken Megan Fox, hamilelik kilolarından kısa bir sürede kurtularak iç çamaşırı reklamı için kameraların karşısına geçti. Hollywood aktrisi çorap ve jartiyerlerle sansasyonel görüntülere imza attı. Güzel fiziğiyle her zamankinden daha iyi görünen Megan Fox, ilerleyen zamanlarda yeni projelerde rol alacağını söyledi.

 

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