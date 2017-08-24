24/08/2017 18:16


Türkiye'nin konuştuğu davaya bakanlık da dahil oldu

Murat Başoğlu

Murat Başoğlu'nun öz yeğeniyle Bodrum'da görüntülenmesi tüm Türkiye tarafından tepkiyle karşılanmıştı

Murat Başoğlu'nun yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı'nın eşi mahkemeye başvurdu.Selçuk Kabadayı hem eşi hakkında boşanma davası açtı hem de eşinden 1 milyon lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da tazminat davasına müdahil olma kararı aldı. Bakanlık, ailenin korunmasına dair kanun çerçevesinde hareket ediyor. Selçuk Kadabadayı'nın avukatı Handan Yazıcıoğlu ile irtibat kuran Aile Bakanlığı Hukuk Müşavirliği mahkemeye müdahillik başvurusu yapacak.

Dava İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde görülecek. Selçuk Kabadayı'nın avukatı Burcu Başoğlu Kabadayı'nın yanı sıra Murat Başoğlu hakkında da tazminat talebiyle dava açacak.


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